Portugal faz último treino antes de receber a Hungria

Portugal tem a sessão agendada para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, como habitualmente, os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social, num treino em que já é certa a ausência de Rafael Leão, dispensado com alguma surpresa no domingo devido a problemas fisicos.



Antes do treino, às 16:00, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os húngaros.



No sábado, a equipa das ‘quinas’ bateu a Irlanda, por 1-0, com um golo de Rúben Neves já nos descontos, aos 90+1 minutos, o primeiro de sempre do médio pela seleção nacional, no dia em que completou 60 internacionalizações.



Nessa partida, o avançado João Félix esteve ausente devido a lesão, enquanto o central Gonçalo Inácio foi titular, mas saiu ao intervalo devido a questões físicas. Por essa razão, os dois jogadores estão, para já, em dúvida para a receção aos húngaros.



O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.



A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.



Um triunfo sobre a Hungria e um empate ou derrota da Arménia na Irlanda garante a Portugal a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, sétima seguida.



Já nesta campanha, em setembro, Portugal foi a Budapeste vencer os magiares por 3-2.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.