Portugal faz último treino na Cidade do Futebol e viaja até Dublin

Portugal tem uma sessão (a última do ano de 2025 na Cidade do Futebol) agendada para as 10:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



Na terça-feira, o médio Vitinha foi o único dos 24 jogadores chamados pelo selecionador Roberto Martínez que não subiu ao relvado, tendo ficado no ginásio a fazer trabalho de recuperação.



O médio está assim em dúvida para partida da quinta e penúltima jornada do Grupo F, num encontro em que Bruno Fernandes já é baixa certa nesse setor, mas devido a castigo.



Após o almoço, a comitiva lusa segue viagem para Dublin, com Roberto Martínez e um jogador ainda a designar a fazerem a antevisão do duelo com a Irlanda já no Aviva Stadium, às 19:00.



O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45, no Aviva Stadium, em Dublin, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.



Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.



Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.



Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.