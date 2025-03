Portugal fecha apuramento para Europeu de futsal com triunfo nos Países Baixos

No Topsportcentrum Almere, a equipa das `quinas` já vencia ao intervalo, por 4-3, `selando` o sexto triunfo no agrupamento, mas sofrendo pela primeira vez mais de dois golos.

Portugal, que já tinha assegurado a primeira posição do Grupo 7 após a quarta jornada, termina esta Ronda Principal com um pleno de 18 pontos, mais 10 do que os neerlandeses, segundos classificados, depois de terem organizado o Euro2022.

A fase final da 13.ª edição do Campeonato da Europa vai ser disputada se na Letónia e na Lituânia, entre 20 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026.