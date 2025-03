Portugal fecha apuramento para o Mundial das Filipinas com vitória sobre Itália

Em Montesilvano, na região de Pescara, o jogo já servia apenas para definir o primeiro e segundo lugares do quadrangular, com lusas e italianas na posse do 'bilhete' para o Mundial das Filipinas, depois de vencerem Suécia e Hungria nos dias anteriores.



Ainda assim, o público encheu o Palazzetto dello Sport Corrado Roma para assistir a um jogo que se antevia mais equilibrado do que os da primeira e da segunda jornadas.



Não foi preciso esperar mais do que quatro minutos para se confirmar que a equipa de Luís Conceição era a mais forte em campo: Maria Pereira surgiu na esquerda a servir Ana Azevedo, que com um toque de calcanhar abriu o marcador, para, quase de seguida, Janice ampliar, com assistência de Fifó.



A Itália reagiu e atacou mais, com Adamatti a ter uma grande oportunidade aos sete minutos, defendida por Ana Catarina, após o que Portugal voltou a pressionar mais.



Após boa ocasião de Kika, aos 17 minutos, o 3-0 chegou mesmo antes do intervalo, com um bom remate de primeira de Fifó, a passe de Maria Pereira.



Na segunda parte a seleção anfitriã entrou forte, a tentar forçar o erro português, sem sucesso.



As lusas ainda elevaram para o 4-0 final, através de Carolina Rocha, aos 38 minutos.



Além de Portugal e Itália, avançam para o Mundial das Filipinas, nas qualificações europeias, as seleções de Espanha e Polónia.