Portugal fecha fase de grupos do Euro de futsal de sub-19 com goleada de 10-0

Em Chisinau, Portugal termina na frente do Grupo A, com um total de três vitórias e 21-1 em golos.



Os lusos já conhecem o seu adversário nas meias-finais do Europeu - trata-se da Eslovénia, segunda colocado do Grupo B, numa reedição das meias-finais de 2023, em que a equipa de Portugal bateu os eslovenos por 3-2.



Portugal teve domínio absoluto sobre a quadra e ficou em vantagem muito cedo, logo no segundo minuto, graças a uma grande penalidade transformada por Afonso Mourinha. No minuto seguinte, dois golos de rajada deram o mote para uma exibição segura que só podia dar goleada.



Tomás Nogueira (03, 29), Rodrigo Monteiro (03, 19, 28), António Pereira (25), Martim Castela (26, 34) e Eduardo Tchuda (29) marcaram os restantes golos portugueses.



A Espanha também está nas meias-finais, ao vencer o Grupo B, indo agora jogar com Itália ou Ucrânia, que ainda jogam hoje.



As meias-finais da fase final do Europeu estão marcadas para sexta-feira e a final para domingo.

