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Portugal fecha preparação para o Mundial2026 com derradeiro teste frente aos Estados Unidos
A seleção portuguesa volta a entrar em campo esta noite, em Atlanta, no último jogo antes da convocatória final para o Mundial2026. Um particular frente aos Estados Unidos que surge como oportunidade derradeira para vários jogadores convencerem Roberto Martínez. Uma partida que a seleção anfitriã [Estados Unidos] vai querer mostrar que não está neste mundial apenas para marcar presença.
Depois do empate sem golos diante do México no regresso do Estádio Azteca aos grandes palcos, Portugal volta esta terça-feira à ação no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, para defrontar os Estados Unidos naquele que é o último teste antes do estágio final para o Mundial2026.
Este encontro, marcado para as 19h07 locais (00h07 de quarta-feira em Lisboa), com transmissão em direto na RTP 1, será o oitavo embate da história entre Portugal e Estados Unidos, adversário tradicionalmente complicado para a seleção nacional, que soma apenas dois triunfos em sete duelos.
Portugal disputa o 700.º jogo da sua história num duelo em que surge desfalcado de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diogo Costa e Rúben Dias, e onde alguns jogadores menos utilizados tentam garantir um lugar na lista final para o Campeonato do Mundo.
Roberto Martínez, que tem já a lista praticamente fechada para o Mundial, deverá dar nova oportunidade a jogadores como Tomás Araújo, Gonçalo Guedes, Samu Costa, Paulinho, Ricardo Horta e Pedro Gonçalves, estes dois últimos não utilizados frente ao México. O selecionador poderá ainda promover duas estreias absolutas durante a sua era: Mateus Fernandes e o guarda-redes Ricardo Velho.
Confirmada está a titularidade do guardião José Sá, num encontro em que cada equipa poderá fazer até 11 substituições. No entanto, Portugal chega desfalcado de quatro pesos pesados: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diogo Costa e Rúben Dias, pilares habituais do onze.
Do lado norte-americano, Mauricio Pochettino procura resposta após a pesada derrota por 5-2 frente à Bélgica. Pulisic e Weston McKennie voltam a ser as principais figuras de uma equipa que tem deixado marca negativa na história portuguesa, com destaque para as derrotas nos Mundiais de 2002 e 2014.
Portugal carrega ainda um dado estatístico curioso: a única vez que jogou em solo norte-americano terminou com derrota por 1-0, em Chicago, em 1992.
Fora das quatro linhas, a comitiva portuguesa foi sujeita na segunda-feira a um controlo antidoping surpresa da FIFA, com 10 dos 26 jogadores a realizarem análises no hotel onde a equipa está instalada. A operação decorreu sem incidentes, cumprindo os regulamentos habituais para seleções participantes.
Curiosidades
- 🇵🇹 Portugal disputa hoje o 700.º jogo oficial da sua história.
- 🇺🇸 Os Estados Unidos são um dos adversários que mais dificuldades historicamente criaram à seleção portuguesa, que não vence os norte-americanos há mais de 30 anos.
- 🧪 10 jogadores foram alvo de controlo antidoping surpresa da FIFA no hotel da seleção em Atlanta.
- 🧤 José Sá será titular num jogo onde ambas as equipas podem realizar até 11 substituições.
- 🌍 O único jogo entre as duas seleções em solo americano terminou com derrota portuguesa (1992).
- 🏆 O Mundial2026 decorre de 11 de junho a 19 de julho e Portugal está no Grupo K.