Portugal fecha preparação para o Mundial2026 com derradeiro teste frente aos Estados Unidos

Depois do empate sem golos diante do México no regresso do Estádio Azteca aos grandes palcos, Portugal volta esta terça-feira à ação no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, para defrontar os Estados Unidos naquele que é o último teste antes do estágio final para o Mundial2026.

Este encontro, marcado para as 19h07 locais (00h07 de quarta-feira em Lisboa), com transmissão em direto na RTP 1 , será o oitavo embate da história entre Portugal e Estados Unidos, adversário tradicionalmente complicado para a seleção nacional, que soma apenas dois triunfos em sete duelos.



Portugal disputa o 700.º jogo da sua história num duelo em que surge desfalcado de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diogo Costa e Rúben Dias, e onde alguns jogadores menos utilizados tentam garantir um lugar na lista final para o Campeonato do Mundo.





Roberto Martínez, que tem já a lista praticamente fechada para o Mundial, deverá dar nova oportunidade a jogadores como Tomás Araújo, Gonçalo Guedes, Samu Costa, Paulinho, Ricardo Horta e Pedro Gonçalves, estes dois últimos não utilizados frente ao México. O selecionador poderá ainda promover duas estreias absolutas durante a sua era: Mateus Fernandes e o guarda-redes Ricardo Velho.





Confirmada está a titularidade do guardião José Sá, num encontro em que cada equipa poderá fazer até 11 substituições. No entanto, Portugal chega desfalcado de quatro pesos pesados: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diogo Costa e Rúben Dias, pilares habituais do onze.





Do lado norte-americano, Mauricio Pochettino procura resposta após a pesada derrota por 5-2 frente à Bélgica. Pulisic e Weston McKennie voltam a ser as principais figuras de uma equipa que tem deixado marca negativa na história portuguesa, com destaque para as derrotas nos Mundiais de 2002 e 2014.





Portugal carrega ainda um dado estatístico curioso: a única vez que jogou em solo norte-americano terminou com derrota por 1-0, em Chicago, em 1992.





Fora das quatro linhas, a comitiva portuguesa foi sujeita na segunda-feira a um controlo antidoping surpresa da FIFA, com 10 dos 26 jogadores a realizarem análises no hotel onde a equipa está instalada. A operação decorreu sem incidentes, cumprindo os regulamentos habituais para seleções participantes.





Curiosidades

🇵🇹 Portugal disputa hoje o 700.º jogo oficial da sua história.

🇺🇸 Os Estados Unidos são um dos adversários que mais dificuldades historicamente criaram à seleção portuguesa, que não vence os norte-americanos há mais de 30 anos.

🧪 10 jogadores foram alvo de controlo antidoping surpresa da FIFA no hotel da seleção em Atlanta.

🧤 José Sá será titular num jogo onde ambas as equipas podem realizar até 11 substituições.

🌍 O único jogo entre as duas seleções em solo americano terminou com derrota portuguesa (1992).

🏆 O Mundial2026 decorre de 11 de junho a 19 de julho e Portugal está no Grupo K.

Com o Mundial2026 à porta, competição que decorrerá nos EUA, Canadá e México,O particular de Atlanta representa, por isso, a última oportunidade de ajustar detalhes e observar jogadores antes das decisões finais de Roberto Martínez.