Portugal fecha qualificação para Euro2025 de sub-21 com triunfo em Andorra

Na partida de encerramento do Grupo G, a seleção das `quinas` adiantou-se no marcador por Henrique Araújo, aos 17 minutos, e ampliou a vantagem aos 85, com um tento de Fábio Silva, enquanto Albert Rosas, aos 90, marcou o golo de Andorra.

Com este resultado, Portugal, que entrou em campo com o apuramento assegurado para a fase final na Eslováquia, terminou a qualificação no primeiro lugar do grupo, com 27 pontos, somando nove triunfos e apenas uma derrota, enquanto a Croácia ficou em segundo, com 22, e a Grécia em terceiro, com 17.