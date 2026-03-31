Portugal fecha Ronda Elite de sub-17 com mais uma derrota

Em Perugia, em Itália, os jovens lusos entraram em campo já sem hipóteses de apuramento para a fase final, que vai ser disputada na Estónia, com o desaire a implicar também a descida à Liga B da competição, na próxima temporada.



Hoje, atingiu-se o intervalo já com a Islândia a ganhar, graças ao golo de Ingólfsson, aos 40 minutos.



No segundo tempo, Portugal chegou ao empate aos 48, através de Gustavo Guerra, e já nos descontos, aos 90+2, Alexander Máni Guðjónsson fez o golo dos islandeses.



Já se sabia, desde a segunda jornada deste quadrangular, jogada no sábado, que Portugal falhava a fase final da competição continental, mas também o Mundial, ficando sem possibilidade de defender os títulos conquistados em 2025.



A seleção de Portugal, orientada por José Lima, começou por perder com a Itália por 3-2, após o que foi derrotada pela Roménia, por 1-0.



Com a derrota de hoje, finaliza no quarto lugar, sem pontos e com um saldo de 3-6 em golos.



A Itália bateu a Roménia por 2-1 e vence o grupo, com nove pontos, contra seis do adversário de hoje e três da Islândia.