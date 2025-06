Portugal fora do Europeu de sub-21

No Estádio pod Dubnom, um golo solitário do suplente Ernest Poku (84 minutos) afastou os lusos, que alinharam contra 10 unidades a partir dos 21, devido à expulsão com duplo cartão amarelo de Ruben van Bommel, e falharam um penálti por Geovany Quenda (31).



O conjunto das ‘quinas’ falhou a quinta qualificação para as ‘meias’ em 10 fases finais de Europeus da categoria, nos quais foi derrotado nas decisões de 1994, 2015 e 2021, duas das quais sob orientação de Rui Jorge, à frente da seleção de sub-21 há 14 anos e meio.



Ao ultrapassar o vencedor do Grupo C, os Países Baixos, segundos colocados da ‘poule’ D e campeões em 2006, na única edição realizada em território português, e 2007, como anfitriões, agendaram encontro frente à Espanha, uma das recordistas de cetros, com os mesmos cinco da Itália, ou à Inglaterra, detentora do título, na quarta-feira, em Bratislava.



Portugal foi batido pela segunda vez desde a introdução dos ‘quartos’ em fases finais de Europeus, em 2021, numa série iniciada com um êxito sobre a Itália há quatro anos (5-3), na Eslovénia, coanfitriã dessa edição, a par da Hungria, com golos dos suplentes Jota e Francisco Conceição no prolongamento, após empate 3-3 no fim do tempo regulamentar.



Já em 2023, sob organização conjunta de Geórgia e Roménia, os lusos perderam com a Inglaterra (0-1), em Kutaisi, num encontro resolvido por Anthony Gordon, que viria a ser eleito melhor jogador de um torneio vencido pela equipa dos ‘três leões’ face à Espanha.



Três décadas antes, quando os ‘quartos’ eram realizados a duas mãos e precediam uma ‘final four’ concentrada num país, Portugal ganhou à Polónia em 1994 (3-1 fora e 2-0 em casa), mas cedeu com reviravolta ante a Itália dois anos depois (1-0 em casa e 0-2 fora).



O conjunto das ‘quinas’ igualou agora o seu quinto melhor desempenho de sempre, atrás do trio de finais perdidas e do terceiro lugar de 2004, ficando sem hipóteses de lutar pela presença na partida decisiva da 25.ª edição do Europeu de sub-21, agendada para 28 de junho, no Estádio Tehelné pole, em Bratislava, e de almejar uma das conquistas em falta no palmarés das seleções nacionais, a par dos troféus mundiais de seniores e de sub-17.