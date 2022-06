Portugal ganha 12 medalhas nos Mundiais de atletismo para atletas com síndrome de Down

Com uma representação de oito atletas, Portugal, que no último dia conquistou duas medalhas, saí da competição com um total de 12: três de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.Na classificação coletiva por nações, Portugal terminou na quarta posição, com 157 pontos, a 26 da Polónia, que foi terceira classificada.Em Nymmburk decorrem também os Mundiais de ténis de mesa ITTADS, competição na qual os portugueses João Soldado Gonçalves, João Miguel Gonçalves e Pedro Azevedo garantiram hoje o apuramento para os quartos de final.