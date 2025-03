Portugal garante acesso ao Europeu e ao Mundial sub-17 após vencer Sérvia

O conjunto às ordens do selecionador Bino Maçães somou a terceira vitória em três jogos, por intermédio de Gil Neves, aos 43 minutos, Yoan Pereira (79) e Anísio Cabral (88), tendo a formação balcânica reduzido por Damjanovic (85).



Ao garantir o primeiro lugar, Portugal assegurou uma das vagas na fase final do Campeonato da Europa, a decorrer entre 19 de maio e 01 de junho, reservadas aos vencedores dos sete grupos da ronda de qualificação e à organizadora Albânia.



Além de marcar presença pela sexta ocasião consecutiva na fase final do ‘europeu’, a equipa das ‘quinas’ vai regressar ao mundial da categoria, prova que não disputa desde 2003, após a FIFA ter decretado o alargamento para 48 seleções neste ano, reservando 11 para países da UEFA.



A segunda ronda de qualificação para o Euro2025 valia também o apuramento dos sete vencedores dos grupos e dos quatro melhores segundos classificados para a competição, que vai decorrer entre 03 e 27 de novembro, no Qatar.





Jogo no Estádio Cidade de Barcelos.



Sérvia – Portugal, 1-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Gil Neves, 43 minutos.



0-2, Yoan Pereira, 79.



1-2, Aleksa Damjanovic, 85.



1-3, Anísio Cabral, 88.



Equipas:



- Sérvia: Savo Radanovic, Louis Zecevic-John, Ahmed Skrijelj, Milos Soprenic, Danilo Pejic, Stefan Petrovic, David Babic (Damjan Dokanovic, 58), Stefan Tomovic, Luka Zaric, Aleksa Petrovic (Vasilije Novicic, 58) e Dusan Radovic (Aleksa Damjanovic, 70).



(Suplentes: Luka Petric, Vojin Marinkovic, Vuk Nikolic, Vasilije Novicic, Stefan Durovic, Damjan Dokanovic, Ognjen Obradovic e Aleksa Damjanovic).



Treinador: Radoslav Batak.



- Portugal: Romário Cunha, Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto, Rafael Quintas (Santiago Verdi, 80), Bernardo Lima, Gil Neves (Yoan Pereira, 73), Duarte Cunha (Zeega, 73), Mateus Mide (Afonso Semedo, 90) e Anísio Cabral (Diego Coxi, 90+1).



(Suplentes: Alexandre Tverdohlebov, Gabriel Dbouk, Diego Coxi, Yoan Pereira, Santiago Verdi, Zeega, Francisco Fernandes, João Aragão e Afonso Semedo).



Treinador: Bino Maçães.



Árbitro: Ross Hardie (Escócia).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rafael Quintas (41), Ahmed Skrijelj (51), Gil Neves (56), Duarte Cunha (69) e Stefan Petrovic (89).



Assistência: 510 espetadores.