Portugal gere vantagem confortável com segundo play-off para Mundial feminino na mira

Quatro dias depois da goleada em Larne, o conjunto comandado por Francisco Neto reencontrará as britânicas a partir das 19:15, no Estádio Municipal de Portimão, num jogo arbitrado pela italiana Silvia Gasperotti.





No histórico de confrontos com a Irlanda do Norte, oito no total, Portugal soma seis vitórias e duas derrotas.



Telma Encarnação, de penálti, Jéssica Silva, Rebecca Holloway, na própria baliza, e Fátima Pinto marcaram os golos de Portugal no arranque da eliminatória, que antecederá outro play-off de acesso ao Mundial2027.Na próxima fase, também disputada a duas mãos e agendada para 26 de novembro e 05 de dezembro, as lusas podem enfrentar Croácia ou Islândia, que voltam a medir forças hoje, após o triunfo fora das nórdicas (4-0).Portugal chegou ao play-off depois da primeira posição no Grupo B3, de promoção direta à Liga A da Liga das Nações, e procura repetir a inédita participação no Mundial2023.A 10.ª edição do Campeonato do Mundo feminino vai realizar-se no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, com 32 seleções de seis confederações.