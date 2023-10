Portugal goleado pela Espanha na qualificação para Europeu feminino de sub-17

Os conjuntos ibéricos entraram em campo igualados no topo do grupo, com seis pontos, mas as jogadoras espanholas foram bastante superiores na Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães, e construíram um resultado volumoso na primeira parte, com golos de Celia Segura, aos 22 minutos, Noa Ortega, aos 31, de penálti, e Pau Comendador, aos 36, antes de fecharem as contas na segunda, aos 70, por Emma Moreno.



A equipa das ‘quinas’ classificou-se, assim, no segundo lugar, atrás da Espanha e à frente da República Checa, terceira, e da Bósnia e Herzegovina, quarta, numa fase em que as três primeiras classificadas de cada um dos sete grupos da Liga A e ainda sete seleções da Liga B se apuravam para a Ronda de Elite, em que se decidem as sete seleções que acompanham a organizadora Suécia na fase final.



Depois de Thaís Lima se opor a Pau Comendador, no primeiro minuto, e a um livre de Lorena Cubo, aos quatro, a seleção anfitriã libertou-se da pressão espanhola e provocou calafrios na defesa contrária aos 10, num canto batido por Caetana Vicente, antes de ‘desaparecer’ do encontro com o tento inaugural das adversárias.



Desequilibradora na ala direita, Noa Ortega ganhou a linha final e assistiu Celia Segura para um encosto ‘fácil’, na pequena área, antes de dilatar a vantagem de grande penalidade, após ser rasteirada pela lateral esquerda portuguesa Caetana Vicente, no interior da área.



Sem volume ofensivo para incomodar a guarda-redes Laia Lopez, nem robustez para travar a velocidade e a técnica do trio atacante espanhol, Thaís Lima teve de se opor a um par de remates com selo de golo antes de sofrer pela terceira vez, na sequência de uma perda de bola em que estava demasiado adiantada face à baliza, circunstância aproveitada por Pau Comendador.



A segunda parte foi mais lenta, com Espanha a selar o 4-0 num lance de insistência ofensiva, finalizado por Emma Moreno, e Portugal a desperdiçar uma ocasião clara para o golo de ‘honra’ por Cíntia Martins, aos 81.



Jogo no relvado da Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães.



Portugal - Espanha, 0-4.



Ao intervalo: 0-3.







Marcadores:



0-1, Celia Segura, 22 minutos.



0-2, Noa Ortega, 31 (grande penalidade).



0-3, Pau Comendador, 36.



0-4, Emma Moreno, 70.







Equipas:



- Portugal: Thaís Lima, Iara Lobo, Victória Leite, Carolina Simões, Caetana Vicente, Núria Ribeiro (Maria Lobo, 87), Joana Valente (Joana Ramos, 79), Matilde Nave (Cíntia Martins, 70), Rita Melo (Maria Rêgo, 70), Matilde Vaz e Mélanie Florentino (Letícia Silva, 79).



(Suplentes: Rafaela Mendonça, Joana Ramos, Cíntia Martins, Letícia Silva, Bárbara Ferreira, Filipa Oliveira, Luena Ferreira, Maria Rêgo e Maria Lobo).



Selecionador: Carlos Sacadura.



- Espanha: Laia López, Martina González, Amaya García (Silvia Fernández, 58), Daniela Martínez, Aiara Aguirrezabala, Lorena Cubo, Emma Moreno (Lua Caio, 71), Ainoa Gómez (Adriana Folgado, 46), Noa Ortega (Anna Quer, 58), Pau Comendador (Alba Cerrato, 46) e Celia Segura.



(Suplentes: Ziara Vega, Elena Vázquez, Claudia de la Cuerda, Silvia Fernández, Adriana Folgado, Clara Serrajordi, Lua Caio, Alba Cerrato e Anna Quer).



Selecionador: Kenio Gonzalo.



Árbitro: Caroline Lanssens (Bélgica).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Núria Ribeiro (14), Pau Comendador (21), Ainoa Gómez (28), Amaya García (39), Mélanie Florentino (77) e Lorena Cubo (83).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.