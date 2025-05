Portugal goleado pela Inglaterra na Liga das Nações feminina de futebol

Depois do desaire por 7-1, em Vigo, diante da Espanha, em abril, Portugal saiu agora do Estádio de Wembley com outra pesada derrota, face aos golos de Agnes Beever-Jones (03, 26 e 33 minutos), da lusodescendente Lucy Bronze (05), Beth Mead (29) e Chloe Kelly (62).



Com esta derrota, a terceira consecutiva no grupo, a seleção nacional mantém-se com quatro pontos, restando-lhe, pelo menos, empatar na receção à Bélgica, última classificada, com três, na derradeira jornada, para segurar a terceira posição que dá acesso a um play-off de manutenção diante de um dos segundos colocados da Liga B.



A Espanha, que hoje bateu as belgas (5-1), lidera o Grupo A3 da Liga das Nações, com 12 pontos, à frente da Inglaterra, segunda, com 10, numa competição em que o primeiro classificado de cada uma das quatro 'poules' qualifica-se para a 'final four', enquanto o segundo garante a manutenção na Liga A e o último é despromovido de escalão.