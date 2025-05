Portugal goleia anfitriã Albânia na estreia no Europeu de futebol de sub-17

Em Tirana, Rafael Quintas, aos 36 minutos, Mateus Mide, aos 68, de grande penalidade, Anísio Cabral, aos 81, e Tomás Soares, aos 90+2, fizeram os golos da formação das ‘quinas’, que fica agora à espera do resultado do outro duelo do agrupamento entre França e Alemanha.



Com gauleses e germânicos a serem igualmente sérios candidatos ao apuramento, num grupo em que apenas os dois primeiros seguem para as meias-finais, os golos marcados hoje pela seleção nacional poderão ter um peso grande contas finais.



Os comandados de Bino Maçães cumpriram não só o seu objetivo, que era vencer, mas também mostraram que estão em solo albanês para voltar a conquistar o troféu, tal com aconteceu em seis vezes, a última em 2016.



Na Arena Kombëtare, Portugal cedo mostrou que é superior aos albaneses e a vantagem alcançada ao intervalo, por apenas um golo de diferença, com Rafael Quintas a marcar, acabou por ser pouco para o número de ocasiões que a equipa lusa somou nessa fase.



Com Portugal a ter o controlo da bola, Gil Neves, Anísio e Mide protagonizaram todos lances claros para marcar, faltando apenas um último toque ou um remate certeiro.



Foi preciso um canto curto para Quintas, de cabeça, dar vantagem mais do que merecida a Portugal.



A segunda parte voltou a ser de Portugal, embora nesta fase a equipa albanesa claramente tenha mostrado alguma limitação física, situação que a equipa lusa aproveitou para chegar à goleada.



Em todo o jogo, a Albânia raramente assustou a defensiva portuguesa, muito pouco para uma seleção que joga em casa.



Mide, de penálti, aumentou a diferença, seguindo-se golos esperados de Anísio Cabral e Tomás Soares, numa partida de claro domínio luso.



Jogo no Arena Kombëtare, em Tirana



Albânia – Portugal, 0-4.



Ao intervalo, 0-1.



Marcadores:



0-1, Rafael Quintas, 36 minutos



0-2, Mateus Mide, 68 (grande penalidade)



0-3, Anísio Cabral, 81



0-4, Tomás Soares, 90+2´



Equipas:



- Albânia: Raffaele Huli, Darli Kurti (Fabian Hallidri, 79), Kris Gecaj, Andreas Llana, Fabjano Nuhaj, Evangjelos Gjoka, Gabriel Kulla (Lucas Cekrezi, 83), Alen Vukaj (Enis Redzepi, 83), Dijar Ferati (Leon Myrtaj, 66), Alex Ramku e Leon Sylejmani.



Selecionador: Andrea Tedesco.



- Portugal: Romário Cunha, Gabriel Dbouk (Daniel Banjaqui, 60), Mauro Furtado, Ricardo Neto, Yoan Pereira, Martim Guedes (Bernardo Lima, 60), Rafael Quintas (Santiago Verdi, 85), Gil Neves (Tomás Soares, 60), Mateus Mide (Stevan Manuel, 71), João Aragão e Anísio Cabral



Selecionador: Bino Maçães.



Árbitro: Patrik Kolarić (Croácia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fabjano Nuhaj (45+1), Darli Kurti (78), Andreas Llana (80), Daniel Banjaqui (84) e Yoan Pereira (89).



Assistência: 8.662 espetadores