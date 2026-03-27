Portugal goleia Azerbaijão rumo ao Europeu de Sub-21



Após um nulo ao intervalo em Baku (que se sucedeu ao empate 0-0 no jogo anterior, na República Checa), Portugal quebrou o jejum no início do segundo período, aos 51 minutos, por intermédio de Gonçalo Moreira, construindo um triunfo volumoso com golos marcados por Tiago Parente, aos 54, Chermiti, aos 66, e João Simões, aos 75.



A equipa portuguesa destacou-se no comando do grupo, com seis pontos de vantagem sobre a República Checa (que tem menos uma partida realizada) e a Escócia, que recebe na terça-feira, no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a partir das 19:30. Bulgária (quarta classificada), Azerbaijão (quinto) e o lanterna-vermelha Gibraltar já não incomodarão nas contas para o apuramento direto.



Tal como tinha acontecido em setembro de 2025, em Barcelos, num encontro em que goleou o Azerbaijão por 5-0, depois de ter chegado ao intervalo em branco, a seleção nacional só conseguiu quebrar a resistência do azeri na segunda parte, após 45 minutos iniciais de um domínio territorial quase absoluto, só parcialmente traduzido em incursões perigosas na área adversária e com ainda menor expressão no resultado.



Aos 51 minutos, o médio Gonçalo Moreira festejou a estreia nos sub-21 com o golo que abriu caminho ao triunfo de Portugal, com um desvio de cabeça muito perto da linha de baliza, e três minutos mais tarde, o defesa Tiago Parente utilizou o mesmo método para aumentar a vantagem, na sequência de um livre.



O guarda-redes João Carvalho apenas foi chamado a aplicar-se aos 57 minutos e logo para evitar o golo do Azerbaijão, mas a equipa lusa recuperou rapidamente o comando das operações e voltou a marcar aos 66, por intermédio do avançado Chermiti, novamente com um remate de cabeça, após um canto.



Só João Simões quebrou aquela tendência, aos 75 minutos, e fê-lo da melhor forma possível, com um colocado remate em arco, desferido junto ao vértice da grande área. A estirada do guarda-redes Farzullayev serviu apenas para abrilhantar o golo do médio português.



Numa altura em que os anfitriões abandonavam o que restava da coesão defensiva, a equipa treinada por Luís Freire desperdiçou várias oportunidades para reeditar o resultado do jogo de Barcelos, a mais flagrante das quais aos 85 minutos, quando Diego Rodrigues acertou na barra azeri, na marcação de um livre direto.



Os nove vencedores de cada grupo e o melhor segundo classificado (excluindo os resultados com o último) qualificam-se para a fase final do Europeu de sub-21, prova em que Portugal tem como melhor resultado a presença na final, em 1994, 2015 e 2021, e cuja edição de 2017 se disputa na Sérvia e na Albânia. Os restantes segundos colocados terão de disputar um play-off.



Jogo na Arena Neftçi, no Azerbaijão.



Azerbaijão – Portugal, 0-4.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Gonçalo Moreira, 51 minutos.



0-2, Tiago Parente, 54.



0-3, Chermiti, 66.



0-4, João Simões, 75.



Equipas:



- Azerbaijão: Farzullayev, Raul Mammadov, Ahmadov, Rustamov, Abbasov (Ibrahimov, 74), Shahniyarov (Ismayilov, 89), Murad Mammadov (Suleymanov, 62), Eyubov, Oruj Mammadov, Adilkhanov (Ahmadzada, 61) e Aliev (Rashidov, 74).



(Suplentes: Hashimov, Dunyamaliyev, Ismayilov, Suleymanov, Ibrahimov, Rashidov, Orujov, Tahmazli e Ahmadzada).



Treinador: Farid Namazov.



- Portugal: João Carvalho, Daniel Banjaqui, Tiago Gabriel, Gabriel Brás, Tiago Parente, João Simões (Diogo Sousa, 77), Mathias de Amorim (Diego Rodrigues, 63), Gonçalo Moreira (Mateus Mané, 70), Carlos Forbs, Saviolo (Roger Fernandes, 63) e Chermiti (Rodrigo Ribeiro, 71).



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, João Muniz, Leonardo Barroso, Rodrigo Rêgo, Diego Rodrigues, Mateus Mané, Rodrigo Ribeiro, Roger Fernandes e Diogo Sousa).



Treinador: Luís Freire.



Árbitro: Christos Vergetis (Grécia).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.









(Com Lusa)

A equipa portuguesa encontrou a veia goleadora, mas apenas na segunda parte do jogo, consolidando a liderança do Grupo B de qualificação para o Europeu de 2027.