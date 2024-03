Portugal goleia Croácia e segue isolado no apuramento para o Euro2025 de sub-21

No Estádio de São Luís, a equipa das ‘quinas’, que já vencia ao intervalo por 4-1, celebrou o triunfo com dois ‘bis’, de Fábio Silva (três e 63 minutos, o segundo de grande penalidade) e Pedro Santos (11 e 22), e um tento de Paulo Bernardo (25), enquanto Marin Ljubicic reduziu, também num penálti (15).



Portugal reforçou o primeiro lugar do Grupo G da fase de apuramento para o Europeu de 2025, com 18 pontos em sete jogos, seguido de Grécia, com 14 (mais um jogo), Croácia, com 13 (menos um jogo), Ilhas Faroé, com sete (menos um jogo), Bielorrússia, com seis (mais dois jogos), e Andorra, com três (mais um jogo).



O selecionador português operou três alterações em relação à vitória de quinta-feira sobre as Ilhas Faroé (4-0), no mesmo palco, chamando à titularidade o guarda-redes Samuel Soares, o lateral-direito Tiago Santos e o médio Bernardo Folha, e mantendo o ‘4-4-2’ com meio-campo em losango.



A entrada da equipa orientada por Rui Jorge foi a todo o ‘gás’ e bastaram apenas três minutos para a resistência da equipa croata, posicionada em ‘3-4-3’, quebrar, abrindo caminho a 25 minutos de grande qualidade dos jogadores portugueses.



Mateus Fernandes ‘picou’ sobre a defesa para assistir o isolado Pedro Santos, que acertou no poste esquerdo, com a bola a sobrar para a finalização fácil de Fábio Silva.



Pedro Santos assinou o 2-0, aos 11 minutos, aproveitando um enorme erro do central Grozdanic, que falhou o passe atrasado para o guarda-redes e ‘ofereceu’ a bola ao médio ofensivo português.



A Croácia ainda ‘sonhou’ com a reentrada em jogo, graças a uma grande penalidade convertida por Ljubicic, aos 15 minutos, após falta de Samuel Soares sobre Perkovic.



Mas, o conjunto português manteve o ascendente e não permitiu mais veleidades aos croatas, praticamente ‘selando’ a vitória com mais dois golos em três minutos, ainda antes da meia hora.



Pedro Santos ‘bisou’ aos 22 minutos, numa jogada iniciada por um lançamento lateral de Fábio Silva e após simulação de Tiago Tomás, e Paulo Bernardo assinou o quarto golo dos lusos, aos 25, após jogada de Fábio Silva.



O resultado ao intervalo só não era mais volumoso porque o guardião Cavlina impediu o isolado Tiago Tomás de marcar, com duas grandes defesas, aos 24 e 45 minutos.



Na segunda parte, o ritmo de jogo decresceu bastante, mas ainda houve tempo para Fábio Silva assinar o seu segundo golo na partida – e sétimo nesta fase de apuramento –, cobrando um penálti, após ter sido ele a sofrer a falta, aos 63 minutos.



Com Portugal a controlar a vantagem até ao apito final, a Croácia só criou perigo aos 80 minutos, num remate de Zvonarek ao poste.