Portugal goleia Croácia no primeiro jogo de preparação rumo ao Europeu de futsal

Pauleta, aos 11 minutos, André Coelho, aos 15, e Bruno Maior, aos 16, marcaram na primeira parte a favor da equipa orientada por Jorge Braz, cuja vantagem foi ampliada depois do intervalo, com golos de Diogo Santos, aos 21, e Silvestre Ferreira, aos 35.



A partida marcou a estreia do pivô Rúben Góis, de 24 anos, que atua no Rio Ave e tinha sido chamado para suprir a ausência por lesão de Erick Mendonça, tornando-se o 176.º internacional da história do conjunto das ‘quinas’, precisamente na cidade do seu clube.



Portugal e Croácia voltam a medir forças na segunda-feira, de novo no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde, no fecho do primeiro de quatro estágios dos lusos no último trimestre de 2025, no qual vão realizar oito dos 10 jogos de preparação previstos.



A 13.ª edição do Europeu tem sorteio agendado para 24 de outubro e será coorganizada por Letónia, Lituânia e Eslovénia, entre 20 de janeiro e 07 de fevereiro do 2026, com a seleção nacional a procurar repetir as conquistas alcançadas em 2018, na Eslovénia, e em 2022, nos Países Baixos, após se ter apurado com um pleno de seis vitórias no Grupo 7.



