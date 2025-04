Portugal goleia Eslovénia e decide com Noruega ida ao Europeu feminino de sub-19

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, os golos de Anna Marques (três e oito minutos), Neide Guedes (53), Diana Costa (56) e Carolina Santiago (72), contra um de Ana Marija Krsljin (82), permitiram ao conjunto de Marisa Gomes somar o segundo triunfo e igualar os seis pontos da Noruega, que ganhou hoje à Islândia (1-0) e enfrentará as lusas na terça-feira.



Portugal já tinha vencido as islandesas na quarta-feira (2-0) e parte com quatro golos de superioridade face às norueguesas para o jogo da terceira e última jornada, sendo que apenas o vencedor da ‘poule’ garantirá o acesso à fase final do Campeonato da Europa.



O confronto direto é o primeiro critério de desempate nessas contas, das quais já estão arredadas a Islândia e a Eslovénia, que ainda não pontuaram e defrontam-se na terça-feira, tentando evitar a descida à Liga B de qualificação para a edição seguinte da prova.



Portugal foi semifinalista em 2012, na única presença em Europeus femininos de sub-19, cuja fase final da 22.ª edição vai decorrer entre 15 e 27 de junho, na presença da anfitriã Polónia e dos vencedores dos sete grupos da Liga A da segunda ronda de apuramento.



As polacas estão inseridas na ‘poule’ A7 e, se terminarem em primeiro lugar, terão essa vaga preenchida pelo segundo melhor classificado de todos os agrupamentos.