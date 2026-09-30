Portugal goleia Gibraltar e assegura Europeu de sub-21

Rodrigo Mora, aos 21 minutos, Rodrigo Rêgo, aos 44, Gonçalo Oliveira, aos 88, e Peacock, na própria baliza, aos 90+1, marcaram os golos da equipa das `quinas`, no triunfo frente aos gibraltinos, em Ponta Delgada, nos Açores, após a nona e penúltima jornada da qualificação.

Sob o comando de Luís Freire, após 15 anos com Rui Jorge, a seleção lusa de sub-21 garantiu uma das 16 vagas na 26.ª edição do Europeu, que vai ser disputado entre 17 de junho e 04 de julho de 2027, na Albânia e na Sérvia, ao somar 22 pontos, já inalcançáveis para a República Checa, que conta 18 e defronta a equipa das `quinas` na terça-feira, em Leiria.