Portugal goleia Índia no arranque do Mundial feminino de hóquei em patins

Em Assunção, num pavilhão praticamente vazio – apenas a seleção masculina sub-19 portuguesa estava nas bancadas –, a seleção portuguesa venceu claramente, num encontro em que o resultado ainda podia ter sido mais dilatado, dada a diferença de qualidade entre as duas equipas.



Ao intervalo, as comandadas por Ricardo Barreiros venciam já por 21-0 e, no segundo tempo, baixaram o ritmo, sem forçar remates de fora ou sem aumentar a velocidade, e mesmo assim marcaram mais sete golos.



Com apenas um remate na primeira parte, o momento de maior destaque da seleção indiana acabou por ser a perda de uma roda por parte de Avni Kalra durante uma disputa de bola com uma jogadora portuguesa.



Com todas as jogadoras de campo a marcarem pelo menos um golo, houve seis hoquistas que chegaram aos quatro – Sofia Moncóvio, Raquel Santos, Marlene Sousa, Ana Beatriz 'Bia' Silva, Leonor Coelho e Catarina Costa –, num encontro em que a guarda-redes Pranjal Sharma ainda evitou, pelo menos, mais uma dezena de tentos.



O grande adversário de Portugal acabou por ser o piso da Ueno COP Arena, que dificultou muito a movimentação das jogadoras lusas.



Portugal volta a jogar na segunda-feira, frente à Colômbia, seguindo-se, nos dias seguintes, confrontos com Itália, Brasil e México.