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Futebol Internacional
Portugal goleia Letónia e lidera Grupo B3 de apuramento para o Mundial feminino
A seleção portuguesa feminina de futebol venceu esta sexta-feira a Letónia por 5-0, no Estoril, para somar o quinto triunfo em cinco jogos e reforçar a liderança do Grupo B3 de apuramento para o Mundial de 2027.
Depois do 0-0 ao intervalo, perante uma formação letã sem pontos somados, Carolina Santiago, aos 47 minutos, Ana Capeta, aos 53, Kika Nazareth, aos 61 e 63, e Dolores Silva, aos 84, marcaram os golos da formação das ‘quinas’.
Portugal manteve-se com mais três pontos do que a Finlândia, que goleou na Eslováquia (5-0), a quatro dias de decidir o vencedor do grupo e respetiva subida à Liga A da Liga das Nações, em Tampere. A seleção lusa bateu em casa as nórdicas por 2-0.
Portugal manteve-se com mais três pontos do que a Finlândia, que goleou na Eslováquia (5-0), a quatro dias de decidir o vencedor do grupo e respetiva subida à Liga A da Liga das Nações, em Tampere. A seleção lusa bateu em casa as nórdicas por 2-0.