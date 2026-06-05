Portugal goleia Letónia e lidera Grupo B3 de apuramento para o Mundial feminino

Depois do 0-0 ao intervalo, perante uma formação letã sem pontos somados, Carolina Santiago, aos 47 minutos, Ana Capeta, aos 53, Kika Nazareth, aos 61 e 63, e Dolores Silva, aos 84, marcaram os golos da formação das ‘quinas’.



Portugal manteve-se com mais três pontos do que a Finlândia, que goleou na Eslováquia (5-0), a quatro dias de decidir o vencedor do grupo e respetiva subida à Liga A da Liga das Nações, em Tampere. A seleção lusa bateu em casa as nórdicas por 2-0.