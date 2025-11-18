Portugal goleia México e está nos quartos de final do Mundial de sub-17

Um golo na primeira metade e quatro na segunda definiu o resultado do jogo disputado no campo 3 da Aspire Arena, em Doha, com Portugal a marcar três dos seus golos nos últimos 10 minutos, diante de um adversário já ‘destruído’ física e psicologicamente.A goleada iniciou-se com a conversão de uma grande penalidade do capitão Rafael Quintas (15 minutos), mas foi a expulsão aos 36 minutos de José Navarro, que já tinha estado na grande penalidade, a abalar a estratégia mexicana.No jogo, Portugal apresentou-se sem Tomás Soares, suspenso, enquanto do lado do México o selecionador Carlos Carino não podia contar com Gael Garcia, Félix Contreras, Karin Hernández e José Mancilla.A estratégia mexicana, similar ao que tinha feito com a Argentina – de contrariar a posse do adversário com bolas nas costas -, começou a ruir com a expulsão de Navarro, depois de o central, numa bola ofensiva da sua equipa, atingir Bernardo Lima com o cotovelo.Portugal, sem grandes oportunidades na primeira metade, acabou por ser paciente e marcou pouco depois de começar a segunda parte, num lance em que Anísio Cabral fez o 2-0 e o seu sexto golo na competição, depois de fintar o guarda-redes (48 minutos).Com dois golos de vantagem, o selecionador Bino Maçães optou perto da hora de jogo por gerir jogadores em risco de falharem os quartos de final, em caso de cartão, entre os quais Anísio Cabral, Stevan Manuel e Rafael Quintas.As substituições deram dinâmica ao 11 luso, que ainda viria a marcar por Zeega, jogador que foi titular no lugar de Tomás Soares, aos 81 minutos, e pelos ‘suplentes’ Miguel Figueiredo, aos 83, e Yoan Pereira, aos 85.Com Portugal a acelerar, o México ainda ficou reduzido a nove, com o guarda-redes Santiago Lopez a sair da área para travar João Aragão, vendo o cartão vermelho, aos 88.Portugal está nos ‘quartos’, fase em que vai defrontar na sexta-feira o vencedor do encontro de hoje entre a Suíça e a Irlanda.Jogo disputado no Aspire Zone - Campo 3, em Doha.México - Portugal, 0-5.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Rafael Quintas, 15 minutos (de grande penalidade).0-2, Anísio Cabral, 48.0-3, Zeega, 81.0-4, Miguel Figueiredo, 83.0-5, Yoan Pereira, 85.Equipas:- México: Santiago Lopez, Adrian Villa, Michael Corona, Ian Olvera, José Navarro, Óscar Pineda, Inigo Borgio (Kenneth Martinez, 46), Jorge Sánchez (Maximo Reyes, 49), Jhonnatan Grajales, Luis Gamboa (Abdon Turrubiates, 90) e Aldo De Nigris (Lucca Vuoso, 59).(Suplentes: Abdon Turrubiates, Matias Velásquez, Kenneth Martinez, Máximo Reyes, Ignacio Lopez e Lucca Vuoso).Selecionador: Carlos Carino.- Portugal: Romário Cunha, Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto, Rafael Quintas (Santiago Verdi, 76), Bernardo Lima (Mateus Mide, 62), Duarte Cunha (João Aragão, 68), Zeega, Stevan Manuel (Yoan Pereira, 68) e Anísio Cabral (Miguel Figueiredo, 62).(Suplentes: Alexandre Tverdohlebov, David Rodrigues, Gabriel Dbouk, Ricardo Neto, Yoan Pereira, Miguel Figueiredo, Santiago Verdi, Mateus Mide e João Aragão).Selecionador: Bino Maçães.Árbitro: Fernando Véjar Díaz (Chile).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Johonnatan Grajales (46), Lucca Vuoso (63), Miguel Figueiredo (65), Martim Chelmik (79). Cartão vermelho para José Navarro (36 minutos) e Santiago Lopez (88).