Portugal goleia na estreia de Bruno Torres como selecionador de futebol de praia

Rúben Brilhante, Leo Martins e Bernardo Lopes estiveram em destaque, ao marcarem dois golos cada, tendo os restantes da equipa das ‘quinas’ sido concretizados por Bê Martins e Miguel Pintado, enquanto os norte-americanos reduziram por intermédio de Karlov e Canale.



Portugal, que se impôs nos três períodos do encontro com os Estados Unidos (3-0, 3-1 e 2-1), defronta hoje o Paraguai, vencedor do confronto com o México, por 8-4, e encerra a participação no torneio frente à seleção anfitriã, no sábado.



