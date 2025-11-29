Portugal goleia na qualificação para o Euro sub-17 feminino





Treinadora: Beatriz Teixeira.



- Bulgária: Aleksandra Yordanova, Yoanna Popova, Elisa Desvaud, Atanasya Traykova, Petya Stoyanova, Lora Vasileva (Katarina Rumenova, 46), Simona Petrova (Raya Filipova, 67), Zornitsa Koeva, Viktoria Surgucheva (Ivon Apostolova, 67), Teodora Dimitrova (Teodora Somova, 81) e Ema Varbanov (Meyra Mehmed, 87).



(Suplentes: Darena Radeva, Zara Georgieva, Ivon Apostolova, Yoana Georgieva, Daria Shopova, Teodora Somova, Meyra Mehmed, Katarina Rumenova e Raya Filipova).



Treinador: Troyan Radulov.



Árbitra: Jelena Kumer (Croácia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Surgucheva (12) e Leonor Rodrigues (19).



Assistência: Cerca de 150 espectadores.





(Com Lusa)



A seleção portuguesa somou a segunda vitória em dois jogos na primeira fase de apuramento para o Campeonato da Europa, chegando aos seis pontos e partilhando a liderança do Grupo A1 com a Espanha, que venceu hoje a Hungria por 2-0.Depois da vitória ante a seleção magiar, na jornada inaugural, conquistada já nos minutos finais, Portugal entrou no encontro a querer mostrar serviço e, ainda dentro do primeiro minuto de jogo, Matilde Matos obrigou a guarda-redes búlgara a uma defesa apertada.A Bulgária esteve perto de inaugurar o marcador, aos oito minutos, com Varbanov, isolada para a baliza, a precipitar-se na decisão e a rematar ao lado.À meia hora de jogo e com Portugal finalmente a ‘acelerar’ os seus ataques, na ‘ressaca’ de um cruzamento, Madalena Loução, sozinha à entrada da área, ‘atirou’, de ‘primeira’ por cima da baliza de Yordanvova.Seis minutos depois, num grande lance individual, Matilde Matos, a partir da direita do ataque ‘luso’, tirou três adversárias da frente e rematou em arco ao ângulo da baliza da Bulgária, inaugurando, assim, o marcador na Cidade do Futebol, em Oeiras.Aos 42 minutos, Portugal voltou a marcar, com Matilde Matos a ‘descobrir’ Madalena Loução, sozinha à entrada da área, que, com um grande remate, duplicou a vantagem portuguesa.A primeira parte foi jogada quase exclusivamente no último terço defensivo da seleção búlgara, que procurava aproveitar a lentidão portuguesa na hora de decidir, através da exploração de contra-ataques, que Portugal controlava com relativa tranquilidade.Portugal entrou para o segundo tempo determinado a aumentar a vantagem, mantendo a tendência dominante que teve na primeira parte e, aos 58 minutos, após um cruzamento que Yordanova não conseguiu agarrar, Leonor Rodrigues aproveitou o erro da ‘guardiã’ búlgara e de ‘bicicleta’ meteu a bola na pequena área, acabando Popova por a desviar para a própria baliza e colocando o marcador em 3-0 para Portugal.A seleção nacional fazia-se valer do seu jogo exterior e de remates de longe, contra uma Bulgária que defendia na linha da área, deixando apenas Varbanov na linha de meio campo, que, nas poucas vezes que a bola lhe chegava em transições rápidas, não conseguia fazer frente a Carolina Delgado.Portugal ameaçava ‘à distância’ e esteve perto de aumentar a vantagem, primeiro por Bruna Aguiar, aos 77 minutos, e logo a seguir por Rosa Fontes.A 10 minutos do fim da partida, o golpe de vista enganou os espetadores na Cidade do Futebol, após o remate de fora da área de Francisca Fernandes passar a ‘rasar’ o poste búlgaro.Três minutos depois foi Ona Gama a testar a guarda-redes da Bulgária, tendo Yordanova respondido com uma grande defesa.Portugal chega ao 4-0 final já na compensação, numa jogada de insistência que termina com o ‘desvio’ de Rosa Fontes para o fundo das redes, após passe de Leonor Silva.A equipa orientada por Beatriz Teixeira volta a entrar em campo no dia 02 de dezembro, frente à Espanha, na Cidade de Futebol, no jogo que irá decidir o primeiro lugar do Grupo A1 da qualificação para o Euro2026.Jogo no relvado n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.Portugal – Bulgária, 4-0.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Matilde Matos, 36 minutos.2-0, Madalena Loução, 42.3-0, Popova, 58 (na própria baliza).4-0, Rosa Fontes, 90+2.Equipas:- Portugal: Leonor Serralheiro, Leonor Rodrigues, Raquel Vitorino (Constança Coelho, 46), Carolina Delgado, Francisca Fernandes, Leonor Silva, Madalena Loução (Ona Gama, 46), Matilde Matos (Bruna Aguiar, 46), Catarina Santiago (Maria Oliveira, 73), Fabiana Branco (Rosa Fontes, 57) e Matilde Sá.(Suplentes: Sara Macedo, Íris Fernandes, Laura Rilhó, Constança Coelho, Ona Gama, Rosa Fontes, Victoria Francisco, Bruna Aguiar e Maria Oliveira).