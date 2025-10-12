Portugal-Hungria. Triunfo em Alvalade e `espírito irlandês` asseguram apuramento luso

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.





Novo duelo em Lisboa depois das dificuldades em Budapeste

A seleção portuguesa recebe na terça-feira a Hungria e, em caso de vitória, pode garantir a qualificação na quarta jornada do Grupo F para o Mundial2026 de futebol, embora tenha sentido grandes dificuldades no primeiro embate em Budapeste.



Historicamente, os húngaros têm sido um adversário de boa memória para o lado luso, com nove vitórias e apenas um empate nos 10 embates oficiais, mas, em setembro, criaram grandes dificuldades à equipa de Roberto Martínez, tendo ficado a poucos minutos de um valioso empate.



Em Budapeste, Portugal acabou por vencer por 3-2, com um golo de João Cancelo perto do fim, mas a Hungria mostrou que tem ‘armas’ para fazer a vida difícil à seleção nacional, que vem de um triunfo bem ‘suado’ perante a República da Irlanda (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com Rúben Neves a marcar já nos descontos.



O nono apuramento da equipa das ‘quinas’, sétimo seguido, para a fase final de um Campeonato do Mundo pode acontecer frente aos magiares, mas para isso, além do triunfo luso, é preciso que a Arménia não vença a Irlanda, em Dublin,



Além do possível apuramento, numa partida que será novamente no Estádio José Alvalade, Cristiano Ronaldo pode alcançar novo recorde, desta vez como melhor marcador de sempre das fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, caso marque perante os magiares.



O ‘eterno’ capitão de Portugal já o podia ter feito no sábado perante a Irlanda, mas falhou uma grande penalidade. Contudo, a Hungria é um dos alvos favoritos do avançado de 40 anos, tendo já marcado sete golos frente a este rival.



João Félix falhou a partida com os irlandeses, devido a problemas musculares, e segue em dúvida na seleção portuguesa para o embate com a Hungria, tendo agora a companhia de Gonçalo Inácio, que foi titular no sábado, mas saiu ao intervalo com queixas.



Renato Veiga foi chamado para o seu lugar na segunda parte e poderá mesmo começar de inicio perante a Hungria para fazer dupla no centro da defesa com Ruben Dias.



Mais alterações poderão acontecer no ‘onze’ inicial de Roberto Martínez, com Diogo Dalot, longe da melhor forma, a poder ser rendido por Nélson Semedo no lado direito da defesa e Rafael Leão a ‘ameaçar’ Bernardo Silva, que fez os 90 minutos com a Irlanda e saiu notoriamente esgotado.



Já a Hungria viaja para Lisboa em busca da primeira vitória de sempre sobre Portugal, algo que será muito valioso na tentativa de alcançar o seu primeiro Campeonato do Mundo desde o México1986.



É essa a missão do italiano Marco Rossi, técnico de 61 anos e selecionador húngaro desde 2018, que tem que como principal figura na sua equipa o médio Dominik Szoboszlai e também o avançado Barnabás Varga, que bisou em setembro frente a Portugal.



Nesse jogo, o avançado, que fez os dois golos de cabeça, aproveitou da melhor forma uma opção atípica de Roberto Martinez, que colocou Portugal em campo com apenas um central de raiz, adaptando Ruben Neves ao lugar.



No seu primeiro golo, Varga ganhou facilmente espaço a um desamparado Vitinha na área, acontecendo o mesmo com Rúben Neves no segundo tento.



O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).



A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.











