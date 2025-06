Portugal-Ilhas Faroé nas "meias" do Mundial sub-21

Nas anteriores presenças nas "meias", Portugal foi afastado pela Espanha (26-18), no Mundial disputado na Argentina, em 1995 - quando, depois, chegou ao terceiro lugar, ao vencer a Noruega (24-23) -, e, mais recentemente, pela Croácia (31-28), na competição que foi disputada em solo espanhol, em 2019 - tendo perdido com o Egito a presença no pódio (37-27).Para esta estreia nas "meias", a seleção do arquipélago nórdico venceram o Grupo F da fase preliminar, com triunfos frente a Macedónia do Norte (33-28) e Roménia (35-28) e um empate com a Islândia (35-35).Superaram a "main round" graças ao triunfo por 28-27 frente à França, apesar da derrota diante da Dinamarca (41-32), marcando encontro hoje com a seleção portuguesa, nas "meias", depois de baterem a Eslovénia, duas vezes terceira classificada em Mundiais.Num dos outros duelos dos "quartos", entre duas seleções três vezes campeãs, a Suécia levou a melhor, ao vencer por 32-26 a Alemanha, detentora do título, marcando encontro com a Dinamarca, que também já arrebatou o cetro em três ocasiões, hoje vencedora no embate com a Noruega, por 25-23.Os dois jogos das meias-finais, sem nenhum dos semifinalistas da edição disputada em 2023 (Alemanha, Hungria, Islândia e Sérvia), vão ser disputados à mesma hora, com o encontro entre Dinamarca, que procura a 10.ª final, e Suécia, em busca do seu sétimo jogo decisivo, marcado para Katowice.