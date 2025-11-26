Portugal inicia com vitória suada apuramento para Euro2026 de sub-17 feminino

O único golo do encontro surgiu já em tempo de compensação, com Matilde Sá (90+2) a materializar a superioridade portuguesa ao longo de toda a partida.



Com este resultado na estreia da primeira ronda de apuramento Euro 2026, Portugal soma três pontos e, a par da Espanha, que bateu a Bulgária por 6-1, lidera com três pontos o Grupo A1.



Portugal entrou melhor no encontro e logo nos minutos iniciais Raquel Vitorino, com um cabeceamento rente ao poste, e Matilde Matos, num remate que foi bloqueado pela defesa húngara, mostraram que Portugal pretendia ditar o ritmo de jogo e passar cedo para a frente do marcador.



Nos minutos seguintes, a Hungria acertou as marcações e, embora deixando Portugal dominar na posse de bola, as magiares cediam poucos espaços às lusas. As exceções para Portugal chegaram em lances de bola parada e em dois remates de Ona Gama e Fabiana Branco, o primeiro defendido pela guarda-redes e o segundo a tirar tinta ao poste.



Na entrada para o segundo tempo, Portugal voltou a entrar mais assertivo e Madalena Loução e Maria Oliveira, em remates de meia distância, voltaram a pôr à prova os reflexos de Galambvári na baliza húngara.



Com o avançar do cronómetro, Portugal acentuou o seu domínio, encostou a Hungria à sua defesa, mas continuava a mostrar pouca capacidade de furar o bloco baixo das magiares.



A 15 minutos do final, Catarina Santiago dispôs da melhor ocasião para desfazer o nulo. Na resposta a um cruzamento milimétrico, a avançada portuguesa adiantou-se à marcação e surgiu ao primeiro poste a desviar, com a bola a passar a milímetros do poste.



No lance seguinte, Galambvári voltou a segurar o 0-0 para a Hungria, com uma defesa com o pé, em cima da linha de golo, a remate de Leonor Silva, e aos 85 a jovem húngara confirmou o estatuto de melhor em campo, ao desviar para a barra um livre de Matilde Matos.



Depois de muito insistir, Portugal terminou com a resistência magiar já para lá do minuto 90, com Matilde Sá a fazer o único golo do jogo. Depois de um grande trabalho de Catarina Santiago na área, Matilde Sá ainda escorregou, mas recompôs-se e consegui o remate para o fundo das redes, carimbando os primeiros três pontos de Portugal nesta fase de apuramento.



A equipa orientada por Beatriz Teixeira volta a entrar em campo no dia 29 de novembro, frente à Bulgária, e no dia 02 de dezembro encerra esta fase de apuramento frente à Espanha.







Jogo no relvado n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal – Hungria, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Matilde Sá, 90+2 minutos.







Equipas:



- Portugal: Sara Macedo, Constança Coelho, Raquel Vitorino,Laura Rilhó, Irís Fernandes (Leonor Rodrigues, 71), Ona Gama (Francisca Fernandes, 71), Matilde Matos, Madalena Loução (Cap.), Victória Francisco (Matilde Sá, 60), Maria Oliveira (Catarina Santiago, 60) e Fabiana Branco (Leonor Silva, 77).



(Suplentes: Leonor Serralheiro, Francisca Fernandes, Leonor Rodrigues, Carolina Delgado; Bruna Aguiar, Leonor Silva, Rosa Fontes, Catarina Santiago e Matilde Sá).



Treinador: Beatriz Teixeira.



- Hungria: Olívia Galambvári, Sára Árvay, Stefánia Veres, Lara Vadász, Léna Licskai, Panna Farkas, Eszter Érsek, Lilla Perjési (Panna Sági, 80), Korina Oleksza (Kata Csanádi, 58), Petra Kovács (Ramóna Tóth, 80) e Olivia Pethe (Zsuzsa Filep, 88).



(Suplentes: Eszter Hollósi, Eszter Gyurátz, Jázmin Faggyas, Zsuzsa Filep, Adél Tóth, Panna Sági, Kata Csanádi, Sophia Oszlánczi e Ramóna Tóth).



Treinador: László Makrai.







Árbitro: Jelena Kumer (Cro).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 150 espetadores.



