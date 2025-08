Portugal inicia Europeu masculino de hóquei em patins frente à Itália

Integrado no Grupo A, o conjunto orientado por Paulo Freitas, finalista derrotado em 2023, defronta os transalpinos no dia inaugural da 56.ª edição da competição, seguindo-se os embates perante a França e a tricampeã continental Espanha em 02 e 03 de setembro, respetivamente, sempre no Pavilhão Multiusos Rota dos Móveis, em Lordelo.



Na fase seguinte, que definirá a classificação dos oito finalistas, a seleção das ‘quinas’ começará por enfrentar uma das quatro seleções da ‘poule’ B, formada por Alemanha, Áustria, Andorra e Suíça, em 04 de setembro, visando o acesso à luta pelas medalhas.



O encontro decisivo do Europeu masculino está agendado para 06 de setembro, sendo que os lusos são anfitriões pela 15.ª vez, e terceira em Paredes, após 2012 e 2021.



Portugal é o país mais titulado na história da competição, com 21 troféus, contra 19 da Espanha, mas já não vence desde 2016, somando ainda 15 medalhas de prata e nove de bronze.



Finalizado o Europeu masculino, Paredes acolherá a 17.ª edição da prova homóloga feminina, de 08 a 13 de setembro, com a equipa nacional, segunda colocada nos últimos seis torneios, a defrontar Itália, França e a heptacampeã Espanha nos três primeiros dias, antes de encarar Alemanha, Inglaterra, Países Baixos ou Suíça na fase a eliminar.



Portugal é anfitrião pela quinta vez e persegue o primeiro título desde 2001, estando na vice-liderança do palmarés, com três conquistas, a cinco da recordista Espanha.



Os Europeus masculino e feminino vão ser organizados pela FPP, em conjunto com a World Skate Europe (WSE) e a Câmara Municipal de Paredes, implementando de forma inédita o sistema de revisão de vídeo (SRV) no suporte às equipas de arbitragem.