Portugal-Irlanda do Norte no play-off para o Mundial feminino





(Com Lusa)

O sorteio dos play-offs colocou a Irlanda do Norte (50.ª do ranking FIFA) no caminho de Portugal (22.º) na primeira ronda, com o vencedor a encontrar a Croácia (63.º) ou a Islândia (17.º) na fase seguinte.Portugal, que tenta qualificar-se pela segunda vez para um Mundial, chegou a esta fase depois de vencer o Grupo B3 da Liga das Nações, garantindo igualmente a subida à primeira divisão da competição, enquanto a Irlanda do Norte foi terceira no Grupo B2.A seleção portuguesa já encontrou a Irlanda do Norte em sete ocasiões, mas apenas duas em jogos oficiais, com as lusas a vencerem cinco vezes e a perderem apenas em duas.Os dois últimos confrontos entre as duas seleções aconteceram na qualificação para o Europeu de 2025, com Portugal a conseguir duas vitórias, a primeira em casa, por 4-0, com um ‘bis’ de Lúcia Alves e golos de Carole Costa e Catarina Amado.Na segunda volta, Portugal foi vencer à Irlanda do Norte, por 2-1, um resultado que garantiu à equipa comandada por Francisco Neto chegar ao play-off, no qual asseguraria a presença na terceira fase final consecutiva de um Europeu.Em Lurgan, na Irlanda do Norte, Kika Nazareth e Andreia Norton deram a volta ao resultado, depois de Lauren Wade ter dado vantagem à equipa norte-irlandesa.Com equipas como a Inglaterra, a Noruega ou a Suécia ainda no sorteio, Portugal acabou por ter relativamente sorte com as possíveis adversárias na segunda ronda do play-off, com a Islândia a ser a cabeça de série, depois de ter sido terceira no Grupo A3 da Liga das Nações, atrás da Espanha e da equipa dos ‘três leões’.Apesar de ter clara desvantagem com a Islândia, Portugal acabou por vencer equipa nórdica no último encontro oficial, com uma vitória por 4-1, após prolongamento, a garantir na altura o apuramento para o play-off intercontinental, no qual asseguraria a inédita presença no Mundial2023.Com a Croácia, que parte sem qualquer favoritismo frente à Islândia, Portugal tem apenas duas partidas, ambas coroadas com triunfos, no apuramento para o Europeu de 1997.Os encontros da primeira ronda estão marcados para 07 e 13 de outubro, com Portugal a jogar a segunda mão em casa, ao contrário do que vai acontecer na segunda ronda, marcada para 26 de novembro e 05 de dezembro.Já apuradas para o Mundial2027, que se vai disputar no Brasil, estão a Dinamarca, a Espanha, a França e a Alemanha, que venceram os respetivos grupos da Liga A das Nações.Os sete vencedores da segunda ronda com melhor ranking na Liga das Nações feminina qualificam-se para o Mundial2027, com o oitavo mais bem classificado a disputar o play-off intercontinental.