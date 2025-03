Portugal já conhece os adversários no caminho para o Mundial2026

Isto significa que, já depois da participação na "final four" da Liga das Nações, na Alemanha, em junho, este domingo garantida, a equipa do selecionador Roberto Martínez começa a campanha com uma dupla jornada fora, frente à Arménia, em 6 de setembro, e perante a Hungria, três dias depois, em Budapeste, aquele que será, na teoria, o seu rival mais complicado.



O primeiro jogo em solo luso será só em outubro, no dia 11, perante a República da Irlanda, com a qualificação a terminar em 16 de novembro com a receção aos arménios.



O vencedor do Grupo F tem lugar garantido no Mundial2026, enquanto o segundo classificado terá de disputar um play-off, que deverá ser disputado entre 26 e 31 de março.



Portugal vai tentar a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, a sétima consecutiva.



Caso não consiga a qualificação direta ou o segundo lugar no grupo, Portugal tem garantido um lugar na fase de play-off, assegurado pela campanha na Liga das Nações, em que venceu o Grupo A1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.



O Mundial2026, pela primeira vez com 48 seleções, vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho, sendo coorganizado por Estados Unidos, México e Canadá.



Calendário do Grupo F de apuramento para o Mundial2026 (horas em Lisboa):



1.ª jornada:



- Sábado, 6 set:



Arménia - Portugal, 17h00



República da Irlanda - Hungria, 19h45



2.ª jornada:



- Terça-feira, 9 set:



Arménia - República da Irlanda, 17h00



Hungria - Portugal, 19h45



3.ª jornada:



- Sábado, 11 out:



Hungria - Arménia, 17h00



Portugal - República da Irlanda, 19h45



4.ª jornada:



- Terça-feira, 14 out:



República da Irlanda - Arménia, 19h45



Portugal - Hungria, 19h45



5.ª jornada:



- Quinta-feira, 13 nov:



Arménia - Hungria, 17h00



República da Irlanda - Portugal, 19h45



6.ª jornada:



- Domingo, 16 nov:



Hungria - República da Irlanda, 14h00



Portugal - Arménia, 14h00