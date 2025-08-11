Portugal já garantiu a prata em andebol praia nos Jogos Mundiais
Portugal conquistou mais uma medalha nos Jogos Mundiais, que decorrem em Chendgu, na China. A seleção nacional de andebol de praia, venceu a Espanha nas meias-finais, seguindo assim para a final da prova e garantindo, desde já, pelo menos, a medalha de prata.
Seleção Nacional A Masculina de Andebol de Praia venceu a Espanha e vai defrontar a o vencedor entre Alemanha e Brasil no jogo de atribuição da medalha de ouro às 09h30 (hora portuguesa) desta terça feira
Esta é a oitava medalha de Portugal nestes jogos.
A equipa portuguesa já conseguiu duas medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.
Os jogos mundiais, que começaram na quinta-feira e decorrem até 17 de agosto, são uma competição internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo comité olímpico internacional.