Portugal já garantiu a prata em andebol praia nos Jogos Mundiais

Seleção Nacional A Masculina de Andebol de Praia venceu a Espanha e vai defrontar a o vencedor entre Alemanha e Brasil no jogo de atribuição da medalha de ouro às 09h30 (hora portuguesa) desta terça feira







Esta é a oitava medalha de Portugal nestes jogos.

A equipa portuguesa já conseguiu duas medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.Os jogos mundiais, que começaram na quinta-feira e decorrem até 17 de agosto, são uma competição internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo comité olímpico internacional.