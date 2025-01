Portugal joga a presença na final do Mundial de andebol

Com o primeiro finalista encontrado em Zagreb, a anfitriã Croácia venceu a vice-campeã mundial França (31-29), igualmente detentora do título europeu, Portugal e Dinamarca decidem a segunda vaga pelas 19h30 em Lisboa, na Unity Arena, de Oslo.

Os nórdicos têm de, numa primeira instância, ultrapassar um conjunto com a confiança em alta, que ainda não perdeu qualquer partida neste Mundial 2025, pese embora os infortúnios que sofreram com o decorrer da prova - as baixas de Miguel Martins (suspenso devido a um teste positivo de antidoping) e Alexandre Cavalcanti (lesão).





Do outro lado, uma equipa praticamente "perfeita" e que está a dar os primeiros passos num novo ciclo, depois da reforma de Mikkel Hansen, que se retirou no último verão. A estrela continua a ser Mathias Gidsel, considerado por muitos o melhor jogador do mundo - melhor marcador da competição com 55 remates certeiros em apenas... sete jogos realizados.





Realista mas sempre otimista o selecionador Paulo Jorge Pereira recusa aceitar que o adversário é mais forte e à reportagem da RTP promete que a equipa dará tudo para realizar o sonho...





Tal como tem sido habitual nesta prova, o histórico de confrontos é bastante negativo para Portugal, que nunca conseguiu ultrapassar a turma nórdica nos seis duelos realizados.

Na sua sexta participação em fases finais de Mundiais, em que apresentava como melhor classificação o 10.º lugar alcançado em 2021, no Egito, Portugal continua a fazer história e já garantiu o top 4 e o respeito de todos os adversários.



A tricampeã Dinamarca, igualmente detentora do título olímpico em Paris2024, é francamente favorita para o jogo, como atestam as seis vitórias em seis jogos anteriores, mas Portugal irá procurar contrariar esse estatuto e prolongar o sonho até à final.