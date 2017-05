Portugal joga futuro no Mundial sub-20

Mário Aleixo - RTP 24 Mai, 2017, 07:29 | Seleção Nacional

A seleção portuguesa procura esta quarta feira o primeiro triunfo no Mundial de sub-20 de futebol, defrontando a Costa Rica, na segunda jornada do Grupo C da competição que decorre na Coreia do Sul.



Depois da derrota na estreia, frente à Zâmbia (2-1), num encontro em que Portugal falhou muitas oportunidades, a equipa das quinas está, praticamente, obrigada a vencer para se manter na luta pelo apuramento, defrontando uma Costa Rica na mesma posição, após o desaire por 1-0 com o Irão.



Para os oitavos de final, qualificam-se os dois primeiros posicionados de cada um dos seis grupos, mais os quatro melhores terceiros classificados.



Os comandados de Emílio Peixe jogam com a Costa Rica em Jeju, num encontro marcado para as 12h00 em Lisboa, já depois do encontro entre a Zâmbia e o Irão.



A equipa nacional encontra-se na máxima força para o jogo frente aos costariquenhos.



Na antevisão da partida o selecionador Emílio Peixe reconheceu o caráter decisivo do encontro e enalteceu as qualidades do adversário: "A Costa Rica é uma seleção fortíssima, com jogadores da nossa matriz sob o ponto de vista técnico".



A seleção portuguesa de futebol de sub-20 procura na Coreia do Sul o seu terceiro título mundial, depois dos conquistados em 1989 (Riade) e 1991 (Lisboa), com a denominada geração de ouro, orientada por Carlos Queiroz.