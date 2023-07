No estádio Tony Bezzina, a seleção lusa inaugurou o marcador por intermédio de Gustavo Sá (quatro minutos) e ampliou a vantagem com tentos de Hugo Félix (17), de grande penalidade, Rodrigo Ribeiro (31 e 66) e Carlos Borges (69), superando a formação treinada pelo português Luís Pimenta.



Portugal, que venceu o Europeu sub-19 em 2018 e foi finalista derrotado em quatro ocasiões (2003, 2014, 2017 e 2019), vai defrontar no jogo decisivo, agendado para domingo, o vencedor do confronto entre a Espanha e a Itália.