Portugal na Islândia pode ficar mais perto do apuramento

A seleção nacional chega a Reiquiavique com nove pontos, e totalmente vitoriosa nas primeiras três jornadas da fase de qualificação, e vai tentar continuar imperial no agrupamento, perante um rival que já está a quatro dos lugares que dão acesso direto ao Europeu do próximo ano, na Alemanha.Um triunfo no Estádio Laugardalsvöllur deixa Portugal com caminho livre para o Euro2024 e arruma por completo a Islândia, a viver uma fase bem diferente quando em 2016 e 2018 esteve no Europeu de França e no Mundial da Rússia, respetivamente.No sábado, no teste até agora mais difícil para o selecionador Roberto Martínez, Portugal bateu a Bósnia-Herzegovina, por 3-0, com um "bis" de Bruno Fernandes e um golo de Bernardo Silva, no Estádio da Luz, em Lisboa.Em março, o técnico espanhol viveu precisamente a sua estreia como o novo líder da seleção portuguesa perante o Liechtenstein, em Alvalade, na primeira jornada do grupo, com Cristiano Ronaldo, com um "bis", João Cancelo e Bernardo Silva a construírem o 4-0, na primeira vitória lusa num arranque de um apuramento para um Europeu em quase 20 anos.Três dias depois, goleada no Luxemburgo (6-0), novamente com dois golos de Cristiano Ronaldo, com Bernardo Silva, João Félix, Otávio e Rafael Leão a assinarem os seus nomes na lista dos marcadores.Nas três primeiras rondas, a Islândia começou com uma derrota pesada na Bósnia (3-0), goleando depois no Liechtenstein, por 7-0 e sofrendo um desaire caseiro com a Eslováquia (2-1).O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19h45 em Lisboa, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.A equipa das quinas lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, no quarto e quinto lugar, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último com zero.Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.