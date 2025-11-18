Portugal na segunda ronda de apuramento para o Europeu de sub-17

Em jogo disputado no Estádio Algarve, Portugal, que arrancou para esta jornada na segunda posição, com quatro pontos, a dois dos eslovenos, esteve imparável na primeira parte, período no qual anotou três dos seus quatro golos.



Afonso Ferreirinha (28 e 45+2 minutos) e Tomás Duarte (30) 'escreveram' o resultado ao intervalo, tendo Gustavo Guerra (47) ampliado no arranque da segunda metade, altura em que a Eslovénia ainda esboçou uma reação, com tentos de Gabrijel Bogatinov (58) e Tomás Ferreira (71), na própria baliza.



Com este triunfo, Portugal assegurou o triunfo no grupo, com sete pontos, mais um do que a Eslovénia, seleções que seguem para a segunda ronda de qualificação.



Nesta etapa, participaram 54 seleções, divididas em 12 grupos de quatro e dois de três (jogos a uma só volta), apurando-se para a segunda de qualificação os dois primeiros classificados.



Na próxima ronda, as 28 equipas apuradas serão divididas em sete grupos de quatro, apurando-se para o Europeu os vencedores de cada grupo. Caso a Estónia, organizadora da fase final, figure entre os sete vencedores, o último apurado será o segundo melhor classificado, se a Estónia falhar o apuramento direto, a última vaga será então ocupada pela equipa organizadora.