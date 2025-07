Portugal nas "meias" do Euro sub-17 de hóquei

Dois golos de Diogo Abreu, outros tantos de Martim Nunes e um tento de Duarte Ferreira "selaram" uma vitória sem contestação dos lusos frente à equipa anfitriã, garantindo que estão entre as quatro melhores equipas do torneio, depois do triunfo sobre a Itália (2-1) na véspera.



Os seis pontos permitem a Portugal seguir na defesa do título e ter já "carimbadas" as "meias", a par da Espanha, recordista de troféus com 22, faltando esse clássico ibérico, esta quarta-feira, para decidir o primeiro lugar do grupo, enquanto França e Itália, sem pontuar, estão de fora da luta pelo ouro.