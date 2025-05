Portugal nas "meias" do Europeu de sub-17

Tomás Soares, aos 76 minutos, e Daniel Banjaqui, aos 89, marcaram os tentos da formação das quinas, que tinha batido a Albânia (4-0) e empatado com a França (0-0), depois de Lasse Isbruch adiantar os germânicos, aos 72.



O conjunto comandado por Bino Maçães ficou no segundo lugar do Grupo A, com sete pontos, atrás da líder França, que se qualificou também com sete, e à frente da Alemanha (terceira, com três pontos) e da Albânia (quarta, sem qualquer ponto).



Nas meias-finais, marcadas para quinta-feira, Portugal vai defrontar o vencedor do Grupo B, que será a Itália ou a Bélgica.