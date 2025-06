Portugal nas `meias` do Europeu feminino de futebol de sub-19 e com lugar no Mundial

Em Mielec, na Polónia, uma grande penalidade convertida por Marta Gago aos 58 minutos, e um golo de Dária Kaminska (71) garantiram o triunfo de Portugal e o segundo lugar do Grupo B, com seis pontos, em igualdade com a Espanha, primeira, que hoje venceu por 1-0 a Inglaterra, terceira classificada, apenas à frente dos Países Baixos.



Nas meias-finais, agendadas para terça-feira, Portugal vai defrontar a seleção da França, que venceu o Grupo A, enquanto a Espanha vai discutir a presença na final com a Itália.



A seleção orientada por Marisa Gomes, que também assegurou uma inédita presença no Mundial de sub-20 – reservada aos dois primeiros da cada grupo e um terceiro - entrou na prova a perder com a Espanha por 2-0, goleando depois a Inglaterra por 4-1 na segunda jornada, num encontro em que esteve a perder.