Portugal nas meias-finais do Europeu de futsal ao bater Finlândia

Dois golos de Afonso Jesus, aos quatro e 15 minutos, e um de Miguel Ângelo, aos 30, deram o triunfo à equipa das ‘quinas’, campeã europeia e mundial em título, que viu a Finlândia empatar em duas ocasiões, por intermédio de Hosio, aos 10, e Autio, aos 27.



Portugal vai defrontar o vencedor do encontro entre Espanha e Eslováquia nas meias-finais, enquanto a Finlândia conclui a prova de cabeça erguida, na sua estreia em fases finais, surpreendendo na fase de grupos e batendo-se de igual para igual com Portugal.



Os nórdicos até dispuseram da primeira ocasião, por Autio, mas Portugal inaugurou o marcador muito cedo, aos quatro minutos, praticamente na primeira aproximação, com Afonso Jesus, sozinho, a encostar de primeira um passe de Pany Varela pela esquerda.



Os lusos podiam ter ampliado logo de seguida, em lances de Tiago Brito e Tomás Paçó, mas a resposta dos nórdicos foi concludente, a jogarem sem medos e ‘olhos nos olhos’ com os campeões, chegando à igualdade aos 10 minutos de jogo, através do jogador Hosio.



Já depois de André Coelho ter atirado à trave, o ala finlandês surgiu ao segundo poste a desviar com o peito um livre perigoso apontado por Alamikkoterno, surpreendendo a equipa portuguesa, que se viu em sérias dificuldades nos minutos seguintes da partida.



A Finlândia chegou às cinco faltas com ainda oito minutos por jogar, mas apostou no guarda-redes avançado para manter a posse de bola, com uma forte reação à perda da bola, através da pressão alta, da qual Portugal se conseguiu desenvencilhar, aos poucos.



O ‘bis’ de Afonso Jesus chegou na altura certa, aos 15, com o fixo/ala a surgir de novo em posição frontal e a restabelecer a vantagem para a equipa de Jorge Braz, que ainda viu, antes do descanso, o guarda-redes Savolainen rematar, com a bola a rasar o poste.



O segundo tempo manteve o equilíbrio, com ocasiões repartidas das duas formações, mas foi a Finlândia a alcançar o empate (27), por Autio, a ‘imitar’ Afonso Jesus, pois, de primeira, em zona frontal, atirou colocado, na sequência de uma reposição lateral.



No entanto, a reação portuguesa não se fez esperar e veio pelos pés de Miguel Ângelo, com uma incursão pela esquerda e a disparar cruzado, sem hipótese para Savolainen, aos 30, sendo que André Coelho podia ter sentenciado logo depois, mas falhou o alvo.



A Finlândia apostou no ‘5x4’ para os derradeiros cinco minutos e, a poucos segundos do final, André Sousa ia travando as tentativas finlandesas, com Pany Varela a atirar para a baliza deserta em cima da buzina, já não contando o golo que ‘matava’ o jogo.







Jogo realizado na Ziggo Dome, em Amesterdão.



Portugal – Finlândia, 3-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Afonso Jesus, 04 minutos.



1-1, Hosio, 10.



2-1, Afonso Jesus, 15.



2-2, Autio, 27.



3-2, Miguel Ângelo, 30.







Equipas:



- Portugal: André Sousa, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela e Erick. Jogaram ainda Afonso Jesus, Tomás Paçó, Tiago Brito, Fábio Cecílio, Zicky, Miguel Ângelo, Pauleta e André Coelho.



Selecionador: Jorge Braz.



- Finlândia: Savolainen, Kytola, Autio, Hosio e Alamikkotervo. Jogaram ainda Pikkarainen, Korsunov, Lintula, Jyrkiainen, Junno, Poylio e Vanha.



Selecionador: Mico Martic.







Árbitros: Gábor Kovács (Hungria) e Cédric Pelissier (França).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Hosio (07), André Coelho (11), Pikkarainen (11), Afonso Jesus (23) e João Matos (35).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.