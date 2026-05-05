Portugal-Nigéria confirmado em Leiria

Anteriormente, o organismo que já tinha adiantado que iria realizar um particular em 10 de junho em Leiria, sem revelar o adversário, mas depois, quando anunciou que iria defrontar nessa data a Nigéria, acabou por omitir o local do encontro.

Com a nota de hoje publicada no seu site oficial, a FPF confirmou que o segundo e último particular de Portugal de preparação para o próximo Campeonato do Mundo será mesmo no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, com início agendado para as 20:45.

"Portugal vai jogar a Leiria também com um propósito solidário na sequência das cheias avassaladoras que afetaram a região centro do país", lê-se na nota do organismo.

No início do ano, o Estádio Dr. Magalhães Pessoa sofreu muitos danos devido à depressão Kristin, o que chegou a impedir a União de Leiria de efetuar no recinto os seus jogos na II Liga.

Quase uma década anos depois, a seleção nacional regressa a Leiria, depois do particular que fez com os Estados Unidos, em novembro de 2017, numa partida que acabou empatada (1-1).

Já o encontro com a Nigéria, que falhou o apuramento para o Mundial de 2026, será o segundo entre as duas seleções, depois do triunfo por 4-0 da formação das `quinas` em 17 de novembro de 2022, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes do Mundial do Qatar.

No dia 06 de junho, a seleção nacional defronta o Chile, mas no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, tem início em 11 de junho, mas a seleção das `quinas`, integrada no Grupo K, apenas fará a sua estreia no dia 17, em Houston, frente à República Democrática do Congo.

Na segunda jornada, em 23 de junho, novamente em Houston, Portugal defronta o Uzbequistão e, na terceira, em 27, em Miami, a seleção da Colômbia.

A prova termina em 19 de julho, dia do jogo da final.