Portugal no Europeu feminino de voleibol sub-22

A formação das quinas, que perdeu com a Itália por 3-1 (25-23, 23-25, 25-16 e 25-22), em Costa Volpino, acabou o Grupo A em segundo, com três pontos e 4-3 em sets, pois, na sexta-feira, tinha batido a República Checa por 3-0 (25-14, 25-22 e 25-13).



A Itália venceu o agrupamento, com seis pontos, correspondentes a duas vitórias, e qualificou-se diretamente para a fase final, enquanto a República Checa foi terceira, com dois desaires, e foi eliminada da prova.



Ucrânia, Polónia, Turquia e Sérvia também se qualificaram como vencedores dos grupos, enquanto a Eslováquia seguiu, como Portugal, como uma das duas melhores segundas.



A fase final do Europeu de voleibol feminino de sub-22 realiza-se em Haia, nos Países Baixos, entre 7 e 12 de julho de 2026.