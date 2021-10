Portugal no grupo A, com Países Baixos, Ucrânia e Sérvia ou Bielorrússia

Portugal, que vai defender o título conquistado em 2018, na Eslovénia, integrou o pote 1 do sorteio realizado em Zeist, destinado às seleções mais bem posicionadas no ranking da UEFA, no qual se incluíam também a Espanha, recordista de títulos na prova, com sete troféus, a Rússia, campeã em 1999, e o Cazaquistão.



A equipa lusa, que alcançou também um segundo lugar na prova, em 2010, e dois quartos, em 2007 (numa edição realizada em Portugal) e 2014, vai disputar em Amesterdão e Groningen os jogos do grupo A da fase final do Europeu, que decorrerá entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022.



A formação liderada pelo selecionador Jorge Braz vai estrear-se em 19 de janeiro de 2022 (quarta-feira), em Amesterdão, frente à Sérvia ou à Bielorrússia, que disputarão a última vaga para a fase final no ‘play-off’, cujos jogos estão agendados para 14 e 17 de novembro.



A equipa das ‘quinas’ disputa a segunda jornada no domingo seguinte, 23 de janeiro, com os Países Baixos, quartos classificados em 1999, em Amesterdão, encerrando a participação na ‘poule’ A frente à Ucrânia, finalista vencida em 2001 e 2003, em 28 de janeiro (sexta-feira), em Groningen.



Os restantes agrupamentos do Europeu de 2022, o primeiro alargado de 12 para 16 seleções, têm a seguinte composição: Cazaquistão, Itália, Eslovénia e Finlândia (grupo B), Rússia, Polónia, Eslováquia e Croácia (grupo C) e Geórgia, Espanha, Azerbaijão e Bósnia-Herzegovina (grupo D).



A seleção nacional vai disputar o Europeu apenas três meses após a conquista inédita do título mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o troféu, na final do Campeonato do Mundo de 2021, em Kaunas, na Lituânia, com dois golos de Pany Varela, um dos prováveis convocados para o Europeu.



“A melhor memória [do Europeu anterior] foi o apito final do último jogo. Foram muitas emoções. Conseguimos atingir a glória para o futsal português e conquistar o troféu. Esperamos ter as mesmas emoções nos Países Baixos e faremos tudo para vencer mais uma vez”, disse Jorge Braz, que esteve presente no sorteio.



Portugal qualificou-se para a fase final como primeiro classificado do grupo 8 de apuramento, no qual obteve quatro vitórias e dois empates, frente à Polónia (2-2 e 3-0), República Checa (3-3 e 5-1) e Noruega (7-1 e 4-0).



A 12.ª edição do torneio vai disputar-se em Amesterdão, no Ziggo Dome, que tem capacidade para 10.500 espetadores e receberá jogos da fase de grupos e todos os encontros da fase a eliminar, e em Groningen, no MartiniPlaza, com 3.900 lugares disponíveis, que apenas será palco de partidas da fase inicial.