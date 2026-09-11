Portugal perde com Espanha e falha meias da Liga Europeia de futebol de praia

A equipa das ‘quinas’ esteve por duas vezes em vantagem no período inicial, graças aos golos marcados por Duarte Algarvio e Léo Martins, mas a Espanha igualou em ambas, por Ramy e Suli Batis, e o cenário inverteu-se no segundo parcial, com os espanhóis a colocarem-se pela primeira vez na frente do marcador, por intermédio de Ramy, e Portugal a responder, por Duarte Algarvio.



As expectativas de apuramento da seleção lusa caíram por terra no terceiro e último período, quando a Espanha construiu uma vantagem de dois golos, concretizados por Gatica e Brian, e, apesar de Bê Martins ter reduzido, José Oliver fechou a contagem para os espanhóis nos segundos finais da partida.



Portugal, que nas rondas anteriores tinha vencido a Bielorrússia, por 4-1, e perdido com a Suíça, por 8-3, terminou no terceiro lugar do agrupamento, atrás da Espanha e da seleção helvética, que asseguraram a presença nas meias-finais, enquanto os bielorrussos terminaram na última posição, depois de hoje terem sido derrotados pelos suíços, por 7-6.