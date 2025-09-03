Portugal perde com Espanha e termina primeira fase só com derrotas

Mesmo assim, Portugal, quarto classificado nesta `poule`, avança para os quartos de final, como todas as seleções presentes na fase final, enfrentando Andorra, que venceu o Grupo B, na quinta-feira, às 21:45.

A Espanha, que também já tinha assegurado a vitória no agrupamento, impôs-se hoje com dois golos de Marti Casas, aos 21 e 31 minutos, e um de Nil Roca, aos 40, enquanto Gonçalo Alves reduziu para os anfitriões, aos 34, na conversão de uma grande penalidade.

Apesar de não vencer a competição desde 2016, Portugal é o recordista de triunfos em Europeus, com 21 troféus, mais dois do que a Espanha.