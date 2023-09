Portugal perde com Espanha na final do Europeu de hóquei em patins de sub-17

Os lusos chegaram a estar a vencer por 3-1, contudo permitiram a reviravolta, sendo que, depois do empate 4-4, nos últimos 2.24 minutos, os pupilos de Nuno Ferrão sofreram três golos, dois dos quais de penálti e um de baliza aberta, com a equipa em busca da igualdade a cinco.



Diogo Duarte marcou dois golos, enquanto Martim Lopes e João Pina um, num desafio em que brilhou o espanhol Andreu Gabarrò, com três.



Este é o quinto título consecutivo para a Espanha neste escalão, todos à custa de Portugal.



A Espanha soma 23 troféus, seguida de Portugal com 14 e Itália com seis, as únicas nações a ganhar a competição.