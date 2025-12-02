Portugal perde com Espanha na qualificação para Euro2026 feminino de sub-17

Numa partida em que ficou evidente a maior maturidade da equipa espanhola, os dois golos na Cidade do Futebol, em Oeiras, surgiram ainda na primeira parte, por intermédio de Rocio Elaine (05) e Laia Cabetas (42).



Com este resultado, Portugal acaba em segundo lugar do Grupo A1 de apuramento para a Campeonato da Europa de sub-17, com seis pontos, depois de ter vencido Hungria e Bulgária, o que lhe já lhe tinha garantido uma vaga na Ronda de Elite. Já a Espanha, com três vitórias, fez os nove pontos possíveis e conquista o primeiro lugar desta primeira fase de qualificação.



Da mesma forma, a Hungria qualificou-se para a Ronda de Elite, ao arrecadar o terceiro posto, com três pontos, face ao triunfo sobre a Bulgária, última colocada e a única que não seguiu em frente.



O jogo começou com a Espanha mais pressionante e o golo inaugural surgiu cedo, resultado dessa postura mais ofensiva das espanholas, numa jogada individual de Rocio Elaine, que ludibriou por completo a defesa portuguesa.



Portugal procurou responder de imediato, mas sem conseguir rematar à baliza de Antia Veiga, sendo que a melhor oportunidade surgiu aos 23 minutos, na marcação de um livre direto, em que Matilde Matos fez a bola passar perto do poste.



Já à beira do intervalo, as espanholas aumentaram por 2-0, na sequência de um lance de bola parada em que, no meio da confusão, Laia Cabetas foi mais lesta e dobrou a vantagem das visitantes.



Na segunda parte, Portugal procurou desde cedo dar outra imagem e voltar a entrar no jogo, com Catarina Santiago e Victória Francisco, isolada, a disporem das melhores ocasiões de golo.



Com a questão do apuramento resolvida e o jogo controlado, a Espanha adotou uma postura mais expectante, mas Portugal continuou sem criar perigo, mesmo depois da expulsão de Maddi Martín com vermelho direto.