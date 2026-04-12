Portugal perde com Islândia e falha qualificação para Europeu feminino de andebol

A equipa portuguesa, que procurava uma inédita segunda presença consecutiva no Europeu, precisava de, pelo menos, um empate para terminar como uma das quatro melhores terceiras classificadas da fase de grupos e assegurar o apuramento.



Em Hafnarfjrour, a derrota, numa partida em que as islandesas chegaram ao intervalo a vencer por 15-12, deixou Portugal na quarta e última posição do grupo 4, no qual Montenegro e as Ilhas Faroé também garantiram o apuramento



A fase final do Europeu vai ser disputada entre 03 e 20 de dezembro deste ano na Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia e Turquia, como um dos quatro melhores terceiros