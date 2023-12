Portugal perde com Noruega e está quase despromovido à Liga das Nações B feminina

A conceituada Ada Hegerberg, eleita melhor jogadora do mundo em 2018, marcou por três vezes, aos três, oito e 50 minutos, antes de Sophie Haug fixar a goleada, aos 90+3.



Com uma ronda por disputar, Portugal caiu para a quarta e última posição do Grupo A2, com três pontos, sendo que, para evitar a despromoção direta à Liga das Nações B, terá de vencer a líder França, na terça-feira, em Leiria, e esperar que as norueguesas, terceiras e em posição de play-off, com cinco pontos, percam no mesmo dia frente à Áustria, segunda colocada.



As francesas, que somam 10 pontos, recebem ainda hoje as austríacas, que têm sete, no outro encontro da quinta jornada do grupo.